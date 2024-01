Tennis, Bolelli e Vavassori in finale nel doppio agli Australian Open

Simone Bolelli e Andrea Vavassori diventano la terza coppia italiana della storia a giocare una finale Slam dopo Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola e quella composta dallo stesso Simone Bolelli e Fabio Fognini. In semifinale all’Australian Open gli azzurri hanno sconfitto 6-3 3-6 7-6(5) i tedeschi Yannick Hanfmann-Dominik Koepfer. Bolelli e Vavassori hanno completato il match con 49 vincenti a 36 e un gratuito in meno, 19 contro 18.

In finale giocheranno contro l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden. Teste di serie numero 2, in semifinale hanno sconfitto 6-3 3-6 7-6(7) il ceco Thomas Machac e il cinese Zhizhen Zhang, vincendo al set decisivo il quinto tie-break su cinque giocati nel torneo. Comunque vada la finale, l’indiano avrà qualcosa da festeggiare: lunedì Bopanna diventerà infatti, a 43 anni, il più anziano numero 1 del mondo in doppio da quando esiste il ranking computerizzato. Due i successi azzurri in doppio negli Slam: il Roland Garros 1959 vinto da Pietrangeli e Sirola e l’Australian Open 2015 conquistato da Bolelli e Fognini.