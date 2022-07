È tra le 20 isole più belle d'Europa: una classifica premia la Sicilia

È tempo di vacanze e la Sicilia si prende la scena anche grazie alle lodi della stampa estera. Un riconoscimento è arrivato dai World’s Best Awards di Travel+Leisure, uno dei magazine più importanti del settore viaggi, secondo cui la Sicilia è tra le venti isole più belle d’Europa, una lista di località che comprende anche Corfù, Creta, Cipro, Santorini.

A esprimere la loro preferenza sono stati i lettori della rivista dopo le loro esperienza di viaggio. «La Sicilia attende il viaggiatore intrepido e preparato con spiagge incredibilmente incontaminate, rovine greche e favolose architetture del tardo Medioevo e del periodo del Regno delle Due Sicilie», è la descrizione che viene fatta dell'Isola, illustrata con una foto simbolo, ovvero la piazza principale di Noto.

Già in passato lo stesso magazine aveva tessuto le lodi della Sicilia, dedicandole uno spazio: "Le dieci ragioni per visitare la Sicilia nel tuo prossimo viaggio in Italia". E tra le ragioni che secondo la rivista rendono l'Isola una degna meta turistica ci sono il cibo, i vini, i siti archeologici e le spiagge.

