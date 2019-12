Lavoro, come fare un mese di vacanza con soli 8 giorni di ferie: i "ponti" del 2020

Il 2020 è ormai alle porte e c'è chi prepara il nuovo calendario da esporre visionando prima tutti i possibili "ponti" da sfruttare per le vacanze. Nell'anno che sta per arrivare, con 8 giorni di ferie si può anche stare un mese in vacanza. Come? Ecco svelata la combinazione.

Prendendo due giorni di ferie dopo il primo gennaio, la vacanza diventa di 6. Ecco poi Pasqua con i classici tre giorni, poi c'è il primo maggio che è un venerdì, consentendo così un lungo weekend di 3 giorni. Ma il bello deve ancora arrivare con la festa della Repubblica che è un martedì e così prendendo il lunedì come ferie si ha un bel fine settimana lungo, dal sabato al martedì.

Occorrerà attendere l’Immacolata per sfruttare un altro ponte: un giorno di ferie ne dà 4 e poi a fine anno con 4 giorni di ferie si potranno passare dieci giorni in vacanza, da Natale al 3 gennaio.

C'è da giurare che saranno tanti gli italiani che approfitteranno della combinazione dei giorni visto che ormai si fanno sempre più viaggi in formato ridotto, 3-4 giorni. Anche gli psicologi, inoltre, sostengono che le vacanze più brevi fanno meglio di quelle lunghe, come afferma uno studio del dipartimento di Psicologia dell’Università di Alabama, a Birgmingham.

È ora, dunque, di prendere il calendario e segnare le date fatidiche per iniziare a pianificare vacanze, relax e viaggi.

© Riproduzione riservata