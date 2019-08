Sette italiani su dieci in viaggio per Ferragosto

Quasi sette italiani su dieci (il 68%) hanno deciso di non restare a casa per Ferragosto e si metteranno in viaggio per raggiungere parenti e amici al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita. Emerge da una indagine Coldiretti-Ixè divulgata in occasione del weekend da bollino nero sulle strade italiane per la festa dell’estate. La stragrande maggioranza degli italiani - sottolinea Coldiretti - si sposta da casa sfidando le previsioni sul traffico senza farsi spaventare dal rischio di code.

Solo per poco più di un italiano su dieci (11%) il Ferragosto è un giorno come gli altri e non intende fare nulla di particolare. Il 21% invece coglie l’occasione per stare in casa a riposare. Il weekend che precede Ferragosto resta il momento clou delle vacanze degli italiani che anche quest’anno hanno privilegiato il mese di agosto.

Con le ultime partenze salgono infatti a 23,8 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa ad agosto. Se il mare è la meta dei viaggi più gettonata dagli italiani con il 70% delle scelte, al secondo posto si classificano le città d’arte a pari merito con parchi, oasi, riserve e la campagna, infine la montagna.

La maggioranza degli italiani in viaggio - dice l’indagine - ha scelto di alloggiare in case di proprietà, di parenti e amici o in affitto ma tra le preferenze si segnalano nell’ordine anche alberghi, bed and breakfast, villaggi turistici e gli agriturismi che fanno segnare un aumento rispetto allo scorso anno.

