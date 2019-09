Arredi per la casa: verde e rosa cipria i colori per l’autunno

Inizia l’autunno e la nuova stagione porterà con sé il ricordo dei giorni spensierati passati in spiaggia, con gli amici e la propria famiglia. Per sopravvivere all’arrivo delle temperature più fredde e al tran tran quotidiano, ci pensano le nuove tendenze arredo che portano una ventata di freschezza all’interno delle mura domestiche. I consigli provengono dall’edizione appena conclusasi a Parigi di Maison & Objet che ha mostrato come abbinare, in maniera più giocosa e mai scontata, i colori in casa creando degli effetti che vengono apprezzati per la loro fusione armoniosa. La fiera è dal 1995 punto di incontro per gli amanti del design e dell’arredamento e riunisce nella capitale francese, due volte l’anno, quasi 90.000 visitatori, mostrando le tendenze per le stagioni in arrivo.

Tra le combinazioni di colore più apprezzate nell’autunno 2019, e che continueranno anche nel 2020, spiccano quelle delicate, che danno una sensazione di relax. Un esempio è quello che si ottiene mixando le sfumature di verde come il verde bosco, smeraldo, lime o ancora oliva e petrolio, che si sono affermati negli ultimi anni come protagonisti degli interni, con tonalità eleganti e delicate per un risultato finale che dà voglia di rilassarsi. Inoltre, il verde è stato definito dalla cromoterapia come un colore positivo, perché richiama il mondo della natura e conduce verso una sensazione di calma e ristoro. Una tonalità dunque con cui trasmettere serenità.

Per non cadere nel banale con la classica accoppiata verde/marrone, ecco fare capolino nelle zone living gli abbinamenti con il rosa cipria, l’azzurro, terra di Siena e fulvo. Tutti contrasti e armonie di nuance che si combinano tra loro dando vita ad effetti che riportano alla mente la bellezza della natura e il relax con quella sensazione di benessere che si ricerca una volta entrati in casa per dimenticare tutti i problemi della quotidianità che spesso si hanno durante le ore lavorative non dimenticando l’ansia di dover sbrigare le tantissime commissioni prima di rientrare la sera nel proprio appartamento. Far fondere tra loro questi colori può sembrare difficile, ma una buona idea è quella di combinare una parete della zona giorno color verde bosco con un divano terra di Siena con dei cuscini rosa. Tutto molto naturale e delicato, con una combinazione di colori che non dà per nulla fastidio, anzi riesce ad esaltare l’armonia. Un tocco in più? La regale luce che dà la tonalità oro che si ottiene con elementi e decorazioni, come un centrotavola, dei soprammobili divertenti come una mano che fa il segno dell’ok o ancora un mappamondo dalle dimensioni maxi. Le nuance di tendenza per la stagione in arrivo risultano molto eleganti sia usate in un total look che dosate con accenni di colore, come ad esempio una poltrona, delle sedie per il tavolo della cucina o dei tessili.

