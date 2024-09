Il caso Sangiuliano e gli occhiali smart: ecco cos'è e come funziona lo strumento usato da Maria Rosaria Boccia

Nei film di James Bond e in altre pellicole di intrighi internazionali, i cosiddetti “occhiali da spia” sono sempre stati un elemento iconico. Gli agenti segreti sul grande schermo potevano contare su marchingegni avveniristici come i raggi X per individuare armi nascoste, la visione notturna e termica per rilevare persone in ambienti bui, e più recentemente, la realtà aumentata per visualizzare informazioni cruciali durante le missioni.

Oggi, con il rapido avanzamento delle nuove tecnologie, dispositivi che un tempo erano immaginati solo per il mondo di 007, sono diventati accessibili a chiunque, dai comuni utenti della rete agli influencer di tendenza. Gli “occhiali smart”, come altri sofisticati dispositivi analoghi, diventano strumenti di narrazione personale in “soggettiva”, permettendo di catturare ogni momento della propria vita, spesso invadendo la privacy di chi si trova involontariamente ripreso sul “set” sconfinato dei social network. Questi nuovi arnesi, infatti, operano in un limbo normativo, lasciando ampie zone d’ombra sull’uso etico e legale, soprattutto in termini di riservatezza e sicurezza.