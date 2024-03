Facebook, Instagram e Threads down: i social di Meta vanno in tilt, migliaia di segnalazioni

I social di Meta vanno in tilt e sono già trend topic su «X» con #facebookdown #instagramdown #threadsdown e #whatsappdown. I primi due non sono accessibili: quando si tenta di collegarsi, appare la griglia per immettere i propri dati, ma il tentativo va in fumo. L'app di messaggistica va invece a rilento in molte zone d'Italia, un problema a macchia di leopardo già segnalato da migliaia di utenti. Il social sbarcato soltanto da pochi mesi in Italia, Threads, si chiude non appena si prova ad accedere.

Anche le versioni desktop delle piattaforme sono al momento ko: una situazione è confermata dalle segnalazioni su Downdetector, che mostrano un’impennata a partire dalle 16 di oggi, 5 marzo. In base ai dati rilevati, il 74 per cento dei problemi, nel caso di Facebook, riguarderebbe il log-in, il 16 per cento il caricamento e l’11 per cento l’app. Per quanto riguarda Instagram, invece, i problemi si registrano sugli aggiornamenti delle pagine. I disservizi non riguardano soltanto l'Italia. Su «X», ex Twitter, infatti, più di duecentomila post sono stati condivisi da ogni parte del mondo per segnalare il malfunzunzionamento delle app.