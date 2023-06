Libero down in tutta Italia, problemi anche per i servizi di Virgilio

Problemi per gli utenti che utilizzano Libero e i servizi di Virgilio. Dalle 11 circa di mercoledì 14 giugno, come emerge dal sito Downdetector, in tantissimi segnalano problemi in tutta Italia. "Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva": è questo il messaggio che compare a chi tenta di accedere al servizio mail, sia per Libero che per Virgilio. Molti clienti di Libero non riescono ad accedere al sito, mentre altri non possono fare login per leggere la propria casella mail.

Durante lo scorso down di gennaio, le mail di Libero erano state bloccate per giorni. Gli utenti sperano che non si verifichi un disservizio come quello di inizio 2023. Le segnalazioni sono giunte indistintamente da tutte le parti d'Italia e circola su Twitter l'hashtag #liberodown .

L'azienda fa sapere che i tecnici sono "a lavoro per riportare alla consueta funzionalità". "Questa notte - dicono - si è svolto un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail e della Virgilio Mail, che riguardava le caselle di posta e i servizi collegati".