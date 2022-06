Al bando le recensioni fasulle su Facebook, le regole di Meta contro le "fake review"

Il fenomeno "fake review" sta facendo alzare l'attenzione sulle recensioni false sui siti di e-commerce, tra cui Amazon. Commenti e giudizi studiati alla perfezione, con esperienze positive di clienti, più o meno reali che invogliano altri a comprare il prodotto.

Meta, la società madre di Facebook, scende in campo e vara una nuova policy per garantire che le recensioni siano basate su esperienze reali, per rimuovere quelle fraudolente o ancor di più quelle offensive o semplicemente quelle irrilevanti. Ecco quindi l'introduzione di regole che devono essere rispettate dagli utenti: in caso contrario ci sarà la cancellazione della recensione e, se si dovessero ripetere le violazioni, si incorrerà nel bando permanente da tutte le piattaforme del gruppo.

Le opinioni devono essere basate sull'esperienza diretta con il prodotto e il venditore e non devono ingannare, frodare o sfruttare i post per un vantaggio finanziario o personale. Vietate le recensioni scritte in cambio di pagamenti monetari, carte regalo o rimborsi da parte del venditore e quelle con contenuti inappropriati (violenti, discriminatori, provocatori) o contenenti spam.

"Nel corso della raccolta dei nuovi dati - spiega Facebook - , i nostri modelli di apprendimento automatico, la tecnologia automatizzata e i revisori umani miglioreranno nella loro capacità di garantire che i nostri strumenti di feedback della community, in particolare le recensioni, mantengano la loro integrità, pertinenza e autenticità". Potrebbe volerci però del tempo prima che i complessi meccanismi imparino ad applicare correttamente e coerentemente il nuovo standard.

