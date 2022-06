Caricare file più grandi, adesivi e reazioni: Telegram lancia la versione a pagamento

Telegram, l'app di messaggistica utilizzata in tutto il mondo, sta vivendo una crescita esponenziale di utilizzatori anche in relazione scoppio della guerra in Ucraina. Molti russi, infatti, hanno deciso di utilizzare il canale social per comunicare tra di loro anche in base alla decisione di Mosca di considerare il mondo "Meta-Facebook", che gestisce anche hatsApp, una organizzazione "estremista".

Entro giugno Telegram è pronta a rendere disponibile anche una sua versione a pagamento. L'annuncio è stato confermato dal suo stesso fondatore, Paul Durov, con un post sul suo canale personale. Il numero 1 della app di messaggi ha confermato il lanci imminente della versione Premium che offrirà a i suoi tantissimi utenti sparsi in tutto il mondo "funzionalità, velocità e risorse aggiuntive".

Tra le novità prevista nella versione a pagamento la possibilità di caricare file più grandi, adesivi e reazioni. Tutte nuove introduzioni accessibili e fruiibili solo dai paganti. Gli altri utenti potranno scaricare file di dimensioni superiori ai 2 gb se inviati dagli iscritti al profilo Premium visualizzando anche gli sticker spediti ma senza poterli copiare, inoltrare e incollare altrove.

Non ci sono precise indicazioni, al momento, sul costo del canone della versione a pagamento. La versione prova nelle scorse settimane ha fatto intendere di una spesa di 4,99 dollari al mese.

