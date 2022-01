Dal 4 gennaio addio ai vecchi BlackBerry: l'annuncio che chiude un'era

Addio ai vecchi BlackBerry. Dal 4 gennaio cesseranno di funzionare tutti i dispositivi con il sistema proprietario del noto smartphone con tastiera incorporata protagonista di un vero e proprio boom nei primi anni Duemila.

Lo stop era atteso, ma un annuncio della società canadese con un memo ufficializza la fine di un'era. "I servizi legacy di BlackBerry 7.1 OS e dei precedenti, come per BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 e le precedenti, non saranno ulteriormente disponibili a partire dal 4 gennaio 2022. A partire da questa data, i dispositivi con questi servizi e software legacy con connessioni (Wi-Fi e degli operatori) non saranno più affidabili per quel che riguarda il funzionamento, con il tutto che vale per dati, chiamate, Sms e numeri di emergenza".

Lo stop riguarderà i telefoni con BlackBerry OS 7.1 e versioni precedenti, BlackBerry 10 e PlayBook OS 2.1 e versioni precedenti: dunque con questi dispositivi non sarà più possibile operare sia per quanto riguarda la connessione dati, che per le chiamate o gli Sms. Impari il confronto con i più recenti smartphone con touchscreen. Sebbene BlackBerry abbia provato più volte la strada del rilancio, alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. E anche l'ultimo tentativo che prevedeva il lancio di un dispositivo con connettività 5g con il supporto di Onwardmobility e FIH Mobile non è mai andato in porto.

