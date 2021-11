Instagram chiude Threads, dal 23 novembre addio all'app di messaggistica

Instagram si prepara a chiudere Threads, l'app per la messaggistica lanciata a ottobre del 2019 e pensata per condividere foto, video e messaggi in uno spazio privato con la propria cerchia di amici. Gli utenti riceveranno l'avviso della chiusura a partire dal 23 novembre, scompariranno le versioni Android e iOS dai rispettivi store e verrà eseguito il logout automatico.

Inutili i tentativi da parte dell'azienda di aggiungere nuove funzioni, tra cui il supporto alla pubblicazione di foto e video sulle storie e l'apertura a tutti i contatti, non solo alla cerchia ristretta. L'app non è mai riuscita a decollare registrando circa 13,7 milioni di installazioni globali da App Store e Google Play.

"Sappiamo che le persone tengono alle connessioni con i loro amici più stretti - ha dichiarato un portavoce di Instagram -, lo abbiamo appreso in particolare negli ultimi anni con la crescita della messaggistica su Instagram. Stiamo ora concentrando i nostri sforzi per migliorare le modalità con le quali è consentito farlo su Instagram, passando anche dall'abbandono dell'app Threads".

Al tempo stesso Instagram ha annunciato nuove funzionalità alla sua piattaforma, la più importante riguarda la possibilità di eliminare una o più foto da un post in cui abbiamo caricato diverse foto. Funzione fin qui non disponibile costringendoci ad eliminare l'intero post. In arrivo anche il "Range Shake", funzionalità che consente di segnalare un problema al centro assistenza Instagram semplicemente scuotendo lo smartphone.

