Digitale terrestre, arriva la nuova numerazione dei canali: l'elenco completo

Nuova numerazione dei canali del digitale terrestre. Lo ha comunicato il Ministero dello Sviluppo Economico e si tratta di un altro step molto importante in attesa dell’imminente passaggio al DVB-T2.

ELENCO COMPLETO

La numerazione dei canali tv si può comunque sempre modificare, mettendo ordine, secondo i propri interessi. Quando si selezionano potrebbero anche crearsi dei conflitti di numerazione, ma in questi casi il software del televisore chiederà all'utente di scegliere quale sintonizzare e quale spostare. Basta andare in “Impostazioni” e quindi cercare “Configurazione Canali” o “Gestione Canali” e qui si trova una schermata contenente la lista completa dei canali con “modifica” oppure “cambia programma” o “sposta programma” e occorre selezionare il nuovo posizionamento.

La nuova numerazione non è collegata all’imminente inizio dello switch off al DVB-T2, che invece non comporterà alcun tipo di modifica da questo fronte. Molti televisori e decoder, nelle prossime settimane, avranno bisogno di essere risintonizzati.

