WhatsApp non funziona più su alcuni vecchi smartphone, ecco i modelli e cosa fare

Da ieri in molti cellulari WhatsApp non funziona più. Il motivo è presto detto: l'evoluzione della tecnologia ha portato gli smartphone ad essere sempre più performanti, e dunque sono necessari continui aggiornamenti che pretendono più memoria. Dunque, questo tagli di fatto fiori i modelli più vecchi delle maggiori case produttrici.

La comunicazione parte dall’area FAQ del blog dell’app di messaggistica di Mark Zuckerberg: “WhatsApp– si legge sull’App – non supporterà più i dispositivi Android con sistema operativo 4.0.4 e versioni precedenti a partire dall’1 novembre 2021. Ti invitiamo a passare a un dispositivo supportato o a salvare la cronologia chat entro questa data”.

Ad esempio, quella che è una delle più importanti applicazioni del mondo non è più compatibile con il sistema operativo Android 4.0.4. Sistema che risale al 2012. Idem per quanto riguarda gli iPhone, con i modelli da 5 in giù tagliati fuori. Ecco l'elenco completo.

iPhone: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE;

Samsung: Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy SII, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy core, Galaxy xcover 2, Galaxy ace 2LG Lucid 2;

Optimus: L5 double, Optimus L4 II Double, Optimus F3Q, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Double, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Double, Optimus L7 II, Optimus F6, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2, Optimus Nitro HD;

ZTE: Zte Grand S Flex, Grand X Quad V987, ZTE V956, Big Memo;

Huawei: Huawei Ascend G740, Ascend D Quad XL, Mate Ascension.

