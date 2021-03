Instagram sulla scia di Clubhouse: in arrivo le dirette con 4 partecipanti

Instagram in scia di Clubhouse, il social del momento. La società di proprietà di Facebook, ha annunciato che apre le dirette a più partecipanti, raddoppiandoli da due a quattro. E si chiamano le Stanze in diretta, termine oramai usato anche da Clubhouse. Fino ad ora era possibile trasmettere una diretta su Instagram solo insieme ad un’altra persona.

«Speriamo che questa funzione apra la strada a nuove forme di creatività come talk show, jam session tra musicisti, sessioni di Q&A più coinvolgenti, tutorial interattivi per le community o più semplicemente un modo per divertirsi con più amici - spiega la società -. Questo aggiornamento - aggiunge - è un ulteriore passo avanti per offrire ai creator nuovi modi per raggiungere e interagire con il loro pubblico. Le Stanze in diretta saranno presto disponibili per tutti su Instagram a livello globale».

Nelle scorse settimane erano circolate indiscrezioni sul New York Times in merito alla realizzazione da parte di Facebook di un prodotto simile a Clubhouse che sarebbe già nelle sue prime fasi di sviluppo, questo di Instagram potrebbe essere un primo esperimento. Clubhouse è una piattaforma solo audio che consente agli utenti di riunirsi in 'stanze' per parlare di temi specifici.

