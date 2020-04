Coronavirus e fake news, WhatsApp limita l'inoltro dei messaggi

Stop ai messaggi condivisi in più chat contemporaneamente. Da questo momento in poi, infatti, WhatsApp introduce un limite alla condivisione dei messaggi con altri utenti. Una funzione che, come annunciato, permette alla piattaforma di contrastare la diffusione di fake news e di porre un freno alla disinformazione.

I messaggi che sono stati inoltrati molte volte, e che vengono identificati con l’etichetta di una doppia freccia, potranno quindi essere inoltrati ad una sola chat alla volta.

«WhatsApp è stata concepita come uno strumento di messaggistica privata e nel corso degli anni abbiamo adottato

diverse misure che hanno contribuito a proteggere la natura privata delle conversazioni dei nostri utenti. Quando, ad

esempio, abbiamo imposto dei limiti alla funzione d’inoltro per contenere la propagazione di contenuti virali, il numero dei messaggi inoltrati a livello globale è calato del 25%», spiega in un post la società, ricordando il cambiamento apportato nel luglio 2018. Agli inizi del 2019, la piattaforma ha limitato l'inoltro dei messaggi a 5 chat alla volta.

