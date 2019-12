Regali di Natale più smart: ecco cosa mettere sotto l'albero, prezzi e offerte

Nonostante le scadenze fiscali di fine anno, i regali di Natale non mancheranno nelle case. Ma si cercherà l'offerta, forse ancor più degli scorsi anni. La corsa al dono punta dritto verso gli oggetti 'smart'. Accanto agli smartphone si affiancano gli auricolari senza fili, oggetto di tendenza del momento, insieme agli altoparlanti, agli smartwatch e anche alle smart tv.

Ma ecco i prodotti più gettonati e i prezzi.

SMARTPHONE. Tra i top di gamma, con listini che superano gli 800 euro, hanno un posto d'onore gli iPhone 11 e 11 Pro, che offrono fotocamera e batteria migliorati, insieme al Note 10 di Samsung - il phablet col pennino - e al Pixel 4 di Google, un device che convince soprattutto per fluidità e scatti in notturna. Anche sotto i 500 euro l'offerta è ricca. Si va dall'Oppo Reno 2, perfetto per girare video, al nova 5T di Huawei, dal look giovane e la fotocamera con intelligenza artificiale, fino al Note 10 di Xiaomi, il primo telefono al mondo con un obiettivo fotografico da 108 megapixel. Anche sotto i 200 euro si trovano smartphone dignitosi, come quelli di Wiko e Realme, oltre a Xiaomi, Samsung e Huawei.

AURICOLARI e CUFFIE SMART. I più nuovi e gettonati sono gli AirPods Pro di Apple e i FreeBuds 3 di Huawei, entrambi con la cancellazione del rumore. In alternativa si può guardare a marchi specializzati come Bose o Sony.

SMART SPEAKER. I più economici, intorno ai 50 euro salvo sconti, sono i modelli piccoli come l'Echo Dot di Amazon e il Nest Mini di Google. Sul versante opposto ci sono i modelli più potenti e dotati di display come l'Echo Show da 10 pollici e il Best Hub da 7 pollici.

SMARTWATCH E SMART BAND. Nella fascia di prezzo più bassa il leader è la Mi Band di Xiaomi, che è giunta alla quarta versione e ora ha anche un display a colori. Sul fronte opposto c'è ovviamente l'Apple Watch. Un buon compromesso è il Watch GT 2 di Huawei, funzionale e con uno schermo molto ampio.

SMART TV. Sony, Samsung e LG sono tra i marchi storici, con proposte per ogni portafogli, dai 2-300 euro dei 32 pollici Full HD fino ai 16mila euro del Sony 8K da 85 pollici.

