Facebook ed Instagram down, problemi anche in Sicilia

Problemi anche in Sicilia nell'accedere a Facebook e ad Instagram. Numerosissime le segnalazioni, con il picco intorno alle 15, ma in tantissimi stanno continuano ad avere non pochi grattacapi per poter accedere ai social network.

Tra le criticità segnalate dagli utenti l'impossibilità nel caricamento dei nuovi contenuti su Instagram, nella visualizzazione delle stories e anche nel caricamento di nuovi contenuti. Intanto l’hastag #instagramdown su Twitter è, come sempre accade in queste occasione, tra i top trend italiani.

Zone particolarmente critiche sembrano essere la Spagna con Barcellona, Germania, Olanda la Francia con Parigi, la Svizzera e l’Italia, con Milano ed il nord Italia, e poi Firenze Roma e Napoli tra quelle comunque interessate dal down, e anche Palermo e Catania.

