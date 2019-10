Arriva "Sicanium": il gioco diventa un'app alla scoperta della Sicilia

Il tempo dei giochi da tavolo sembrava passato di moda, ma a volte basta un po’ di fantasia per coinvolgere anche giocatori adulti. Al TTG, Travel Experience, salone del turismo di Rimini, è stato presentato Sicanium, un progetto innovativo di valorizzazione territoriale tramite la gamificazione. Il gioco è stato progettato e realizzato da un gruppo di giovani imprenditori e sviluppatori informatici ed è accompagnato da un’app utilizzabile per gestire i turni della partita in maniera automatica.

La società, nota per il progetto brevettato “Lucanum - Il gioco della Basilicata” lanciato nell'anno di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, ha due sedi in Sicilia, una a Trapani ed una a Catania, motivo per cui il fondatore Giuseppe Oddo ha deciso di replicare l’iniziativa in chiave sicula. Il team ha lavorato con il fine di valorizzare il territorio attraverso il coinvolgimento ludico. Nove persone hanno dedicato tempo e risorse per mettere a punto il progetto Sicanium: Vincenzo Ribaudo e Diego Carmine Sinitò, sviluppatori dell'applicazione;Saverio Gianluca Crisafulli,responsabile del progetto; Davide Liga, web developer; Cristiano Di Gabriele, artista dell'opera; Gioele Gargano, disegnatore; Federica Oddo e Demetrio Antonio Cavara, responsabili dei contenuti territoriali e storici.

Il progetto mira alla scoperta del territorio siciliano passando per cinquantasei città, mettendo in gioco quindici elementi artistico culturali, quattro elementi enogastronomici e cinque elementi panoramici sparsi in giro per il tabellone. Per vincere la partita i giocatori devono collezionare gli elementi indicati dalla loro card missione e raggiungere Trapani, casella di arrivo e sede della iInformatica, l’azienda che ha creato il gioco. Un viaggio fatto di cultura ed emozioni, in lingua italiana ed inglese, al fine di raccontare la Sicilia.

Sicanium è accompagnato da un'applicazione per smartphone con una duplice funzionalità: la prima permette ai giocatori di avviare unapartita usando lo smartphone per tirare i dadi, effettuare le domande e tenere traccia dei turni di gioco; la seconda modalità, chiamata "Alla scoperta del territorio", permette invece ad un giocatore di scoprire la Sicilia tramite una roulette in cui sono rappresentate le città del gioco Sicanium. Ad ogni giro della roulette il giocatore si fermerà su una città e inizierà unmini-gioco relativo alla tipologia della casella in cui si trova. Le possibilità sono diverse: un quiz con le domande legate alla città per le caselle standard, la raccolta degli elementi enogastronomici delle ricette tipiche del territorio per le caselle enogastronomiche, il gioco del memory con le foto rappresentanti i panorami più belli per le caselle panoramiche e un gioco di abilità dove il giocatore dovrà ricomporre nella maniera esatta i testi dei principali autori siciliani per le caselle artistico culturali.

Completando con successo il mini-gioco il giocatore potrà raccogliere l'elemento caratteristico associato alla città e continuare il suo viaggio. Al termine della partita i giocatori più bravi entreranno in una classifica mensile che permetterà loro di partecipare all'estrazione di un premio legato al territorio.

Sarà possibile preordinare il gioco direttamente online dal sito internet nelle prossime settimane. Mentre sarà possibile trovarlo nei punti vendita convenzionati e sugli store dai primi di dicembre.

