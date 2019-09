Instagram toglie i like dalle pagine: ecco come vedere ancora i "mi piace"

Addio ai "mi piace" su Instagram. Forse per un periodo o probabilmente per sempre. L'app con sede a Menlo Park, nella San Francisco Bay Area della California, ha avviato una serie di cambiamenti destinati a "sconvolgere" letteralmente la vita di influencer, social media manager e personaggi del mondo dello spettacolo e della politica. Il test, già avviato per alcuni profili qualche mese fa, prevede l'eliminazione del numero visibile dei like dal social: soltanto noi potremmo vedere i "mi piace" ai nostri post, mentre i nostri amici non saranno più in grado di farlo.

Il test è stato avviato ufficialmente e a livello mondiale questa mattina: in tanti avranno cercato spiegazioni su Google in merito a questo cambiamento improvviso, ma in realtà Instagram aveva già avvisato gli utenti mesi fa, per evitare l'effetto sorpresa. La novità coinvolge circa 1 miliardo di utenti attivi sul social che da oggi non potranno più beneficiare di un servizio, da sempre attrattivo soprattutto per le pagine molto seguite.

Instagram elimina i "mi piace": perchè?

Eliminare il numero del like visibili sul social è stata una scelta strategica. In tanti fino a oggi avevano utilizzato il social per dimostrare con numeri e cuoricini di essere degli influencer o personaggi di successo, gonfiando spesso i numeri con pacchetti esagerati. Per questo motivo Instagram ha scelto di far concentrare i propri utenti più sui contenuti che sui like, nel tempo rivelatisi fuorvianti e privi di spessore. Gli utenti saranno in grado di vivere anche senza i "mi piace" o decideranno di pubblicare sempre meno post? È bene precisare che si tratta solo di un test temporaneo che potrebbe rivelarsi vincente o fallimentare.

Instagram, come vedere ancora i like

Per il momento l'unico modo per vedere i like dei nostri amici è accedere tramite il pc, facendo il login al social, oppure inviare a un amico il link di un singolo post tramite Whatsapp.

