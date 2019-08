Salute, arriva il video-selfie per misurare la pressione del sangue

Un selfie o un video con lo smartphone per misurare la pressione del sangue. Questa l'idea dell'Università di Toronto pubblicata sulla rivista "Circulation: Cardiovascular Imaging". Il progetto si basa sull'uso di uno strumento ottico per leggere i cambiamenti nel flusso sanguigno nei vasi del viso e, in base a essi, calcolare la pressione del sangue

I ricercatori hanno iniziato testando un video-selfie e misurando la pressione di 1300 soggetti di pelle sia più chiara che scura. Attraverso uno smartphone dunque si attiva un video che riprende il viso per circa 2 minuti anche se gli studiosi vorrebbero ridurre i tempi a 30 secondi. Il sistema si basa su un software capace di leggere e scansionare sul video i cambiamenti del flusso dei vasi sanguigni del viso traducendo l'informazione ottica nei dati di pressione dell'individuo.

Confrontando i dati ottenuti attraverso questo sistema con quelli ottenuti dai normali apparecchi per misurare la pressione il software ha raggiunto una accuratezza del 95-96%. Se a seguito di test su un campione più ampio di individui di varia etni l'efficacia del software verrà confermata, questo sistema potrebbe entrare in uso per misurazioni della pressione fai-da-te.

