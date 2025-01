La felicità di Sinner: «Bellissima sensazione condividere la vittoria con il mio team»

«È una bellissima sensazione poter condividere questo trofeo con il mio team e la mia famiglia: proverò a convincere il coach Darren Cahill, visto che questo deve essere il suo ultimo Melbourne. Tutto è iniziato quando ho scelto Simone (Vagnozzi, ndr) e voi due insieme, sono molto felice di avervi al mio fianco», sono le prime parole di Jannik Sinner, dopo aver vinto l’Australian Open 2025.

«L’Open d’Australia è un torneo incredibile e spero che continui ad essere lo slam più speciale per me», ha detto Sinner alzando per la seconda volta consecutiva il trofeo vinto anche l’anno scorso.

Il campione si è poi rivolto al pubblico australiano: «Questo è un evento incredibile, spero che per me continui a essere lo Slam più speciale. Sono molto contento di essere qui, vi prendete cura di noi e ci fate sentire speciali. La parte più importante siete voi, avete fatto il tifo per me non dal primo turno ma dalla settimana che precedeva il torneo - ha concluso il 23enne altoatesino - ed ho sempre sentito il vostro amore».