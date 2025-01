Sinner è di nuovo re all'Australian Open: battuto in tre set Zverev

Jannik Sinner ha vinto l’Open d’Australia, primo slam 2025, confermando il titolo conquistato un anno fa. In finale alla Rod Laver Arena, il numero 1 del ranking Atp ha battuto in tre set il tedesco Alexander Zverev (n.2 Atp) col punteggio di 6-3, 7-6, 6-3.

Per Sinner, vincitore anche dell’Us Open 2024, questo è il terzo titolo slam in carriera. Ha vinto la finale in meno di tre ore, due e 42’, senza mai dare una chance di allungare il match a Zverev, ancora alla caccia del suo primo slam in carriera. Il tedesco non ha avuto a disposizione nemmeno una palla break, mentre Sinner ha messo in campo 32 vincenti e 27 del rivale. Quanto agli ace, l’italiano ne ha messi a segno sei, contro i 12 di Zverev, ma ha servito il 60% di prime palle, ottenendo ben l’84% dei punti.

L'altoatesino a 23 anni9 diventa il primo giocatore italiano a vincere 3 titoli Major, superando Nicola Pietrangeli allungando la striscia record di 21 vittorie sul cemento contro l'avversario Amburgo che per ultimo lo aveva battuto in un major sul duro, a New York nel 2023.