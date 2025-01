Lanciò un seggiolino verso i giocatori, Daspo a un tifoso dell'Ortona Volley

Un tifoso della squadra di pallavolo maschile Impavida Ortona Volley, formazione che milita in Serie A3, è stato raggiunto da un Daspo di un anno emanato dal questore di Chieti, Aurelio Montaruli.

L’uomo, al termine dell’incontro disputatosi nel palazzetto dello sport di Ortona il 12 gennaio scorso con la squadra U.S. Volley Modica 1979, mentre i giocatori abbandonavano il terreno di gioco per dirigersi verso gli spogliatoi, ha scardinato uno dei seggiolini segnaposto della curva dei tifosi locali e lo ha scagliato verso alcuni giocatori che, solo per caso, non sono stati colpiti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ortona che hanno identificato l’autore del gesto, denunciandolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, per danneggiamento e lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.

Successivamente, la divisione polizia anticrimine della questura di Chieti ha avviato l’iter amministrativo che si è concluso recentemente con l’emanazione del Daspo. Tale divieto, che vige sia sul territorio italiano sia nei Paesi dell’Unione Europea, riguarda tutti gli impianti sportivi nei quali si terranno incontri di pallavolo delle serie sportive riconosciute dal Coni. La violazione è punita con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 euro a 40.000 euro.