Il Milan vince ma non spegne la contestazione

I rossoneri si impongono a 1-0 con il Girona. Gol vittoria che arriva al 37' da piedi di Rafael Leao. Il Girona non ci sta e preme forte trovando la rete del pari al 58' con Gil, ma il Var strozza l'esultanza degli spagnoli. Nel finale gli ospiti continuano a spingere e chiudono con 4 attaccanti in campo, ma non basta.

L’appello ad un Milan unito di Sergio Conceiçao però è rimasto inascoltato. La Curva Sud rossonera nei primi minuti della sfida Champions a San Siro contro il Girona è tornata a contestare la proprietà rossonera. «Cardinale devi vendere, vattene» e «Noi non siamo americani» i cori intonati dagli ultras.