Esordio vincente per Sinner agli Australian Open, battuto Jarry

Esordio vincente per Jannik Sinner agli Australian Open, nella sua prima partita ufficiale dell’anno. Il numero uno del mondo e campione in carica del primo torneo del Grande Slam della stagione supera in tre set (7/6 - 7/6 - 6/1) il cileno, Nicolas Jarry numero 34 del ranking. Partita equilibrata nei primi due set con un ottimo Jarry da fondo campo e un altrettanto solido Sinner - sempre perfetto nei punti fondamentali - che poi prende il largo nel terzo set durato meno di 30 minuti.

Eliminato Tsitispas, fu finalista nel 2023

La prima sorpresa degli Australian Open: il finalista 2023 Stefanos Tsitsipas è stato eliminato al primo turno dal giovane americano Alex Michelsen, mentre la numero 3 del mondo Coco Gauff si è qualificata facilmente all’inizio di una giornata ricca di incontri.