Il Milan non va oltre il pareggio a San Siro, contro il Cagliari1-1

La prima chance è per i padroni di casa e arriva al 14mo. Reijnders batte un corner all’indietro dalla sinistra trovando Hernandez, il cui sinistro deviato esce di poco alla destra di Caprile. I rossoneri provano a fare la partita, ma i sardi si difendono con ordine e ripartono con coraggio. Al 40mo Felici impegna severamente Maignan con un destro a giro dalla distanza che il portiere francese devia in corner con la punta delle dita. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Gli uomini di Conceicao ripartono forte nella ripresa e dopo nemmeno due minuti vanno vicini al vantaggio, quando Pulisic addomestica un pallone complicato al limite dell’area e va al tiro, ma il pallone colpisce la parte alta della traversa. E’ il preludio al vantaggio che arriva al 6'. Hernandez scodella una palla in area dalla tre quarti, Pulisic conclude al volo con il destro con Caprile che devia sul palo, ma sulla ribattuta è Morata il più lesto di tutto a ribadire in rete per l’1-0. I rossoblù però non ci stanno e al 10 firmano subito l’1-1.

Dopo il trionfo in Supercoppa, il Milan non va oltre il pareggio a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri erano passati in vantaggio al 51mo con un tap-in di Morata, lesto a mettere in rete dopo il tiro di Pulisic deviato sul palo da Caprile.

Felici avanza superando un Fofana troppo leggero in mezzo al campo, serve al limite Zortea che buca Maignan nell’angolino sfruttando con un destro non irresistibile sul quale il portiere interviene goffamente. Pochi istanti dopo, Fofana prova a mettersi in proprio, avanza fino al limite dell’area e scaglia un destro che Caprile respinge in angolo. Il portiere ex Napoli si ripete al 16mo, quando salva in corner un destro ravvicinato di Pulisic, ben liberato in area da un assist di Leao.

Al 22mo è Hernandez a impegnare l’estremo difensore con un mancino dai 20 metri ma la conclusione viene nuovamente respinta in tuffo. Al 34mo, il neo entrato Jimenez se ne va sulla destra e crossa al centro per Abraham, che arriva sul pallone in leggero ritardo e manda alto da ottima posizione. II centravanti inglese si divora il 2-1 subito dopo, quando viene lanciato a rete in profondità ma con il sinistro vanifica tutto facendosi ipnotizzare da Caprile.

In pieno recupero, il portiere sbarra ancora la strada a Hernandez alzando in corner una punizione potente ma centrale. Il Milan di Conceicao manca la possibilità di avvicinarsi alla zona Champions e rimane all’ottavo posto con 28 punti all’attivo. Per il Cagliari di Nicola, terzultimo, arriva invece un pari prezioso nella lotta per non retrocedere.

Milan-Cagliari 1-1

RETI: st 6' Morata, 10' Zortea

MILAN (4-2-3-1): Maignan 5; Calabria 6 (17'st Jimenez 6), Tomori 6, Thiaw 6, Hernandez 5.5; Musah 5.5 (17'st Abraham 5), Fofana 5; Pulisic 6.5, Reijnders 5.5, Leao 5 (43'st Omoregbe sv); Morata 7. In panchina: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Gabbia, Pavlovic, Terracciano, Bennacer, Zeroli, Camarda. Allenatore: Conceicao 5.5

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile 7; Zappa 6.5, Palomino 6.5 (32'st Wieteska sv), Luperto 6, Obert 6; Zortea 7, Adopo 6, Makombou 6.5 (36'st Marin sv), Felici 7 (36'st Augello sv); Viola 5.5 (20'st Deiola 6); Piccoli 6.5. In panchina: Iliev, Sherri, Azzi, Gaetano, Prati, Lapadula, Pavoletti. Allenatore: Nicola 6.5. Arbitro: Fourneau di Roma1 6

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Felici, Jimenez, Piccoli. Angoli 9-1 per il Milan. Recupero 1'