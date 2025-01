Hamilton fa sognare la Ferrari: «Sarà un 2025 con tanta fame»

Un pensiero ai ferraristi e agli appassionati di Formula 1, ma anche tutti quelli che puntano a nuove sfide nell’anno appena cominciato. Le prime parole di Lewis Hamilton da pilota della Ferrari a tutti gli effetti confermano l’inclinazione del sette volte campione del mondo a stupire, non tanto per il significato del messaggio lanciato ai ferraristi ma per la scelta della piattaforma social su cui veicolare il suo credo, ovvero LinkedIN. Tramite il popolare social network impiegato solitamente nello sviluppo di contatti professionali e nella diffusione di contenuti specifici relativi al mercato del lavoro, il pilota inglese della scuderia di Maranello ha messo subito in chiaro i suoi propositi per il 2025, anno in cui guiderà la Rossa affianco a Charles Leclerc con l’obiettivo, insito nel Dna del Cavallino Rampante, di vincere Gran Premi e soprattutto il Mondiale piloti che manca dal 2007, anno dell’ultimo trionfo targato Kimi Raikkonen. «Non potrei essere più entusiasta dell’anno che ci aspetta. Nel passare alla Scuderia Ferrari, c’è molto su cui riflettere - scrive Hamilton postando una foro di lui praticamente ancora bambino alle prese con una gara su un kart col numero 44 - A tutti coloro che stanno valutando la loro prossima mossa nel 2025 abbracciate il cambiamento».

Lo scorso anno, il 1° febbraio, al momento del suo annuncio c’erano state le dichiarazioni di rito riportate dai comunicati stampa; ma questa è stata la prima volta che l’inglese si è espresso da quando è formalmente sotto contratto con la Ferrari. «Che stiate cambiando settore, imparando una nuova abilità o semplicemente affrontando nuove sfide - ricorda l’ormai ex Mercedes - ricordate che reinventarsi è potente. La vostra prossima opportunità è sempre a portata di mano. Ecco il 2025: un anno in cui abbracciare nuove opportunità, rimanere affamati e andare avanti con uno scopo. Facciamo in modo - il messaggio di Hamilton che fa sognare già i tifosi della Ferrari - che sia un anno da ricordare. Andiamo». Quanto basta per infiammare l’entusiasmo dei tifosi del Cavallino.

Da un sette volte campione del mondo che comincia la sua esperienza alla Ferrari ad un altro sette volte iridato che nel giorno del suo 56esimo compleanno viene ricordato dalla scuderia di Maranello sui social. «Sei sempre nei nostri cuori. Tanti auguri, Michael», scrive su X il Cavallino Rampante, facendo gli auguri di compleanno a Michael Schumacher. Il post d’augurio è corredato da una foto che ritrae l’ex pilota tedesco in occasione della sua prima presentazione ufficiale a Maranello, nel 1996, appoggiato sulla Ferrari F310, quella che è stata la sua prima di tante monoposto rosse guidate in carriera. Schumacher, personaggio simbolo della Ferrari e del motorsport per almeno due decenni, dall’inizio degli ‘90 all’inizio degli anni del nuovo millennio, è reduce - nell’assoluta riservatezza imposta dalla famiglia - dal tragico incidente sugli sci del 29 dicembre 2013.