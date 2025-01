Pallanuoto, l'Ortigia ingaggia il centroboa Avakian

L’Ortigia di pallanuoto maschile ha ingaggiato George Leon Avakian. Americano, classe 2002, 188 centimetri di altezza per oltre 100 kg di peso, George è un centroboa giovane e forte fisicamente. Proviene dai California Golden Bears, squadra nella quale ha esordito a livello senior nel 2020 e con la quale, dal 2021 al 2023, ha vinto tre campionati consecutivi, segnando gol importanti.

Avakian è anche nel giro della nazionale statunitense. A livello giovanile, ha disputato i mondiali 2021 Under 20 a Praga, mentre a livello senior è stato convocato per diversi collegiali e ha disputato gare amichevoli e di qualificazione mondiale.

Il giocatore potrà essere schierato a partire dalla prima giornata di ritorno di Serie A-1 contro la Roma Vis Nova.

Queste le prime parole di Avakian da giocatore biancoverde: «Sono entusiasta di indossare i colori biancoverdi e di giocare a pallanuoto ad altissimi livelli. Per me è un’emozione speciale seguire le orme di Luca Cupido, mio compagno di squadra in nazionale, e continuare la tradizione dei giocatori americani che giocano a pallanuoto ad altissimi livelli in Europa».