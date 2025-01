Dalla Supercoppa di calcio alle Finals di tennis, un anno di sport

9 febbraio: Super Bowl LIX 11 - 12 febbraio: calcio andata - spareggi Champions League 12-16 febbraio: Basket Serie A - Final Eight Coppa Italia - Torino 14 - 16 febbraio: Nba All-Star Weekend - San Francisco 18 - 19 febbraio: Calcio ritorno - spareggi Champions League 19 febbraio: la Ferrari presenta a Maranello la monoposto 2025 23 febbraio: ciclismo, La Granfondo Laigueglia 2025 26-28 febbraio test invernali F1 in Bahrain

2-6 gennaio: Calcio Supercoppa Italiana - Riad (Arabia Saudita) 3-17 gennaio: Dakar 2025, la sesta in Arabia Saudita 8-12 gennaio: Calcio Supercopa di Spagna - Riad (Arabia Saudita) 14 gennaio: al via Mondiali pallamano in Croazia, Danimarca e Norvegia 12-26 gennaio: Tennis Australian Open 2025 23-26 gennaio: parte il Mondiale Rally a Montecarlo 31 gennaio - 15 marzo: Rugby Sei Nazioni 2025

Apre la Supercoppa italiana in Arabia, poi via ai grandi appuntamenti con il tennis e la nuova stagione dei motori. In mezzo tanto calcio e in estate i mondiali di nuoto e quelli di pallavolo. Ecco i principali avvenimenti sportivi del 2025

Marzo 2025

28 febbraio - 2 marzo: ️Moto: Gp Thailandia - inizio Mondiale MotoGP 4-5 marzo: Calcio andata - ottavi di finale Champions League 6-9 marzo: Atletica. europei indoor a Apeldoorn (Olanda) 11-12 marzo: Calcio ritorno - ottavi di finale Champions League 14-16 marzo: ️ F1: Gp Australia - Inizio Mondiale Formula 1 (un pilota italiano, Kimi Antonelli torna in F1 con la Mercedes) 21-23 marzo: Atletica Mondiali indoor a Nachino (Cina) 22 marzo: Ciclismo: Milano - Sanremo 20-25 marzo: Calcio: spareggi e quarti di Finale Nations League 27 marzo: finali sci alpino a Sun Valley (Stati Uniti)

Aprile 2025

6 aprile: Ciclismo: Giro delle Fiandre 8-9 aprile: Calcio: Andata - Quarti di finale Champions League 13 aprile: Ciclismo: Parigi - Roubaix 15-16 aprile: Calcio ritorno - Quarti di finale Champions League 19 aprile: Basket: Inizio Playoff NBA 26 aprile: Calcio: Finale Copa del Rey - Siviglia 27 aprile: Ciclismo: Liegi-Bastogne-Liegi 29-30 aprile: Calcio: andata - semifinali Champions League -

Maggio 2025

6-7 maggio: Calcio: ritorno - semifinali Champions League 6-19 maggio: Internazionali d’Italia di tennis a Roma 10 maggio - 1 giugno: Ciclismo: Giro d’Italia 14 maggio: Calcio: Finale Coppa Italia 16-18 maggio: Calcio: Ultima giornata - Bundesliga 16-18 maggio: Calcio: Ultima giornata - Ligue 1 17 maggio: Calcio: Finale FA Cup 18 maggio: F1: Gp dell’Emilia Romagna 21 maggio: Calcio: Finale Europa League - Bilbao 23- 25 maggio: Basket: Final 4 Eurolega - Belgrado 23- 25 maggio: Calcio: Ultima giornata - Serie A 23- 25 maggio: Calcio: Ultima giornata - Premier League 23- 25 maggio: Calcio: Ultima giornata - Liga 25 maggio - 8 giugno: Tennis: Open di Francia Roland Garros 26-31 maggio: Europei di ginnastica artistica a Lipsia (Germania); 28 maggio: Calcio: Finale Conference League - Varsavia 31 maggio: Calcio: Finale Champions League - Monaco di Baviera

Giugno 2025

4-5 giugno: Calcio: Semifinali Nations League 4-8 giugno: Europei di ginnastica ritmica a Tallin (Estonia); 5 giugno: Basket: Inizio Finals NBA 5-8 giugno: Mondiale Rally in Italia (Sardegna) 8 giugno: Calcio: Finale Nations League 11-18 giugno: Calcio Campionati Europei Under 21 in Slovacchia 15 giugno: Calcio: Inizio Mondiale per Club 22 giugno: MotoGp: Italia Mugello 26-29 giugno: Golf Open d’Italia all’Argentario 30 giugno - 13 luglio: Tennis Wimbledon

Luglio 2025

2-13 luglio: calcio: Europei donne in Svizzera 5-27 luglio: Ciclismo: Tour de France 11 luglio: al via Mondiali di nuoto a Singapore 13 luglio: Calcio: Finale Mondiale per Club - New York

Agosto 2025

20-24 agosto: Mondiali di ginnastica ritmica a Rio de Janeiro; 22 agosto-7 settembre: Pallavolo campionato del mondo femminile in Thailandia 23 agosto: parte la Serie A (data proposta dalla Lega ai club non ancora ufficiale); 23 agosto - 14 settembre: Ciclismo: Vuelta (Spagna) 24 agosto - 7 settembre: Tennis US Open

Settembre 2025

7 settembre: F1: Gp Monza 12-18 settembre: pallavolo Mondiali maschili a Manila (Filippine) 13-21 settembre: Atletica: Mondiali a Tokyo in Giappone 14 settembre: MotoGp: SanMarino a Misano 16-17-18 settembre: Calcio 1° giornata Champions League 21-28 settembre: Mondiali di Ciclismo su strada - Kigali (Ruanda)

Ottobre 2025

Al via i campionati di pallavolo in Italia 11 ottobre: Ciclismo Il Lombardia 19-25 ottobre: Mondiali di ginnastica artistica a Jakarta (Indonesia); 21 ottobre: Basket: Inizio NBA

Novembre 2025

2-9 novembre: Tennis WTA Finals - Riyad (Arabia Saudita) 9-16 novembre: Tennis: ATP Finals - Torino 14-16 novembre: ️Moto: GP Valencia - Fine Mondiale MotoGP 19-23 novembre: Tennis Coppa Davis Finals

Dicembre 2025

5-7 dicembre: F1: GP Abu Dhabi - Fine Mondiale Formula 1.