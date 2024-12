Tennis, United Cup: l'Italia batte la Svizzera 3-0

«Sono molto contento di come hanno giocato i miei. Per Flavio Cobolli il primo match è stato duro, ma ha fatto bene, trovando subito il break in avvio. Poi Jasmine Paolini ha giocato in modo fantastico: 57 minuti per un doppio 6-1. Sono soddisfatto di questo avvio di competizione». Contenuto ma soddisfatto, Renzo Furlan, capitano dell’Italia in United Cup, ha così commentato il successo degli azzurri all’esordio contro la Svizzera. «Il fatto di essere tutti qui è un qualcosa di divertente che mi ha aiutato - ha poi aggiunto Flavio Cobolli, vincitore del match di singolare maschile contro Dominic Stricker -. Quello di oggi è stato un buon match ,anche se penso di aver avuto un avvio complicato anche per via dell’infortunio alla spalla rimediato a ottobre. Poi ero arrivato qui tardi e l’avvio di stagione si presentava complicato».

Nessun problema invece per Jasmine Paolini. La numero 4 del mondo ha impiegato meno di un’ora per regolare Belinda Bencic in quello che è stato il suo primo match ufficiale della nuova stagione: «Pochi errori, mi sono mossa bene servendo bene e rispondendo benissimo. Sono felice della mia prestazione ma anche di quella di Cobolli». La svizzera, tornata recentemente nel circuito dopo quasi un anno di assenza a causa della sua prima maternità, non si presentava certo come un ostacolo insormontabile, tuttavia «nutro molto rispetto per lei», ha aggiunto Paolini in conferenza stampa. «Sono scesa in campo concentrata fin dall’inizio e spero che questa partita possa essermi d’aiuto per le prossime uscite agli Austrtalian Open e ad Adelaide. Resta comunque una buona performance per essere la prima dell’anno», ha concluso l’azzurra.