Napoli torna in testa ma che fatica col Genoa, la partita finisce 1-2

Prima sconfitta per il Genoa di Patrick Vieira che cade in casa contro il Napoli che torna temporaneamente in testa alla classifica, in attesa della gara dell’Atalanta con l’Empoli, domani. Genoa che non ha però demeritato ed ha avuto la forza di non crollare dopo i gol di Anguissa e Rrhamani ai quali ha risposto con Pinamonti, per l’1-2 finale. Meret fondamentale nel secondo tempo quando i rossoblù hanno schiacciato il piede sull’acceleratore sfiorando il pareggio in più occasioni.

Nel Genoa novità Vitinha esterno d’attacco con Miretti arretrato a centrocampo e Thorsby che parte dalla panchina. Come atteso invece è Juabn Jesus a sostituire l’infortunato Buongiorno in difesa nel Napoli mentre in attacco ancora fiducia a Neres con Kvaratskhelia in panchina.

Napoli che parte forte schiacciando il Genoa e colpendo già al 5’ una traversa con un colpo di testa di Lukaku. Il Genoa risponde con Vitinha che all’11’ non sfrutta però al meglio una volata di Zanoli dalla destra facendosi respingere la conclusione. E’ solo una fiammata subito spenta degli ospiti che anzi al 15’ passano in vantaggio. Cross di Neres da sinistra, Anguissa svetta in mezzo ai difensori rossoblù battendo Leali.