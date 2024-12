Donnarumma, immagini shock: viso sfregiato e 10 punti di sutura

Un’uscita bassa, come altre migliaia già fatte in carriera, stavolta ha rischiato di costare molto cara a Gianluigi Donnarumma, che si è sentito stampati in faccia i tacchetti di Wilfried Singo durante il big match di Ligue 1 Paris Saint Germain-Monaco. Un’azione pericolosa del difensore ex granata che non è stato nemmeno ammonito dall’arbitro, una scelta che ha sollevato le proteste dei giocatori del Psg, che volevano il rosso, e vivaci polemiche, mentre sui social il giocatore ivoriano è stato insultato e anche fatto oggetto di offese razziste.

Per fortuna del portiere dell’Italia, uscito dal campo col volto sanguinante dopo nemmeno 20' di gioco, il colpo alla guancia destra non ha coinvolto l’occhio e il bollettino medico odierno del club parigino parla di «trauma facciale con ferite multiple». Il giocatore ha voluto rassicurare tutti, mostrandosi sui social rilassato sul divano di casa con una benda sulla guancia e l’amato barboncino in braccio, foto accompagnata dal messaggio «tutto bene».