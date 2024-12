Mondiali di nuoto in vasca corta, l'Italia maschile vince il bronzo nella 4x200 stile libero

L’Italia della 4x200 stile libero maschile è medaglia di bronzo ai Campionati mondiali di nuoto in vasca corta. Nelle acque della Duna Arena di Budapest in Ungheria, Filippo Megli, Manuel Frigo, Carlos D’Ambrosio ed Alberto Razzetti, hanno toccato in 6’47“51. Record del mondo per gli Stati Uniti: Luke Hobson, Carson Foster, Shaine Casas e Kieran Smith hanno fermato i cronometri su 6’40“51.

Argento all’Australia con 6’45“54, primato dell’Oceania. Per l’Italia quella della 4x200 sl maschile è la sesta medaglia a Budapest dopo l’oro di oggi della 4x50 stile libero mista, i quattro argenti conquistati da Simona Quadarella nei 1500 stile libero ed Alberto Razzetti nei 200 farfalla, nei 200 misti e con la staffetta 4x100 stile libero che aveva avuto protagonisti già Miressi e Deplano insieme al capitano Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo.