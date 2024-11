I moschettieri azzurri svelano il loro segreto: «Siamo amici e dopo il successo del 2023 volevamo il bis»

«Questa vittoria vuol dire tanto per tutti noi. Siamo riusciti a difendere il titolo del 2023 e siamo tutti molto contenti», sono le prime parole di Jannik Sinner, dopo il trionfo dell’Italia nella finalissima della Coppa Davis 2024. «Mai nulla è scontato. Siamo strafelici, ripeto. È stata un’annata intensa», ha aggiunto l’altoatesino.

Strafelice anche Matteo Berrettini che ha dato un grande apporto alla squadra vincendo i due match iniziali in semifinale e in finale. «Vittoria sofferta, voluta e desiderata tanto da tutti. Siamo un gruppo compatto. Siamo forti. Uno dei motori del 2024 è stata proprio la voglia di tornare in azzurro ed essere protagonista in Coppa Davis. Per un milione di motivi è uno dei successi più belli della mia carriera. Lo dedico al mio team, a mio fratello e alla mia famiglia. Sono strafelice perché non ho mai mollato».

Il romano ha poi parlato del suo rapporto con il numero uno del mondo: «Sono orgoglioso. Sinner sta facendo qualche cosa di incredibile, che capiremo forse fra qualche anno. Mi ispiro alla sua voglia e alla sua energia. Anche le ragazze azzurre hanno fatto una grandissima stagione».