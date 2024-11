I complimenti della premier Meloni. Il presidente della Federtennis: «Eravamo ultimi, oggi siamo i più forti al mondo»

«L'Italia conquista nuovamente la Coppa Davis, dimostrando forza, determinazione e talento ai massimi livelli. Un plauso a una squadra straordinaria che ha portato in alto il nostro Tricolore, rendendo orgogliosi tutti noi. Grazie, campioni!», è il commento in un post del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Entusiasta anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo il trionfo in Coppa Davis. «L'inno di Mameli è sempre di più la colonna sonora del tennis mondiale». «L'ennesima perla di un 2024 sensazionale, un grande successo che arriva a pochi giorni dalla vittoria della Nazionale femminile: diventiamo la quinta Nazione di sempre a centrare l’accoppiata Coppa Davis e Billie Jean King Cup nello stesso anno», ha osservato Malagò parlando di «apoteosi a Malaga».

«Nel tennis eravamo gli ultimi, oggi siamo i più forti al mondo. Dato che il tennis è uno degli sport più popolari al mondo, credo sia una bellissima notizia per il nostro Paese», ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi commentando il trionfo azzurro in Coppa Davis, che arriva a pochi giorni dal successo in Billie Jean King Cup: un’accoppiata mai riuscita prima all’Italia e completata in passato solo da altre quattro Nazionali. «Dietro questo titolo ci sono storie straordinarie. Le storie di Paolini e Errani, di Berrettini che l’anno scorso tira su la squadra senza poter giocare, quest’anno torna, gioca e vince sei match su sei. Di Sinner che ha saltato Bologna l’anno scorso e l’hanno massacrato, noi l’abbiamo difeso e ha portato due Davis. Le storie di Cobolli, Arnaldi, di Bolelli e Vavassori che nel girone hanno portato i punti. Oggi inoltre Fognini e Nardi hanno vinto due Challenger, abbiamo 10 giocatori nei primi 101», ha aggiunto Binaghi.