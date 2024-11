Berrettini batte Van De Zandschulp: Italia avanti 1-0 sull'Olanda

Matteo Berrettini ha regalato all’Italia il punto dell’1-0 nella finalissima della Coppa Davis 2024, contro l’Olanda, in scena sui campi in cemento indoor del Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena di Malaga. Il tennista romano, numero 35 del mondo, nel primo singolare dell’incontro, ha battuto Botic Van De Zandschulp, 80 del ranking internazionale, col punteggio di 6-4 6-2.

L’azzurro non ha mai perso il servizio, forte di ben 16 ace all’attivo. Di contro ha ottenuto un break nel nono e decisivo game del primo parziale e ha strappato la battuta all’avversario nel terzo e nel settimo gioco del secondo set.

In campo a ruota il numero uno del mondo Jannik Sinner, opposto all’olandese Tallon Griekspoor, 40 della classifica Atp. In caso di successo dell’altoatesino gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, conquisterebbero la seconda Coppa Davis consecutiva, la terza della storia per la Nazionale italiana dopo il primo successo datato 1976.