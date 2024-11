Coppa Davis, Sinner batte De Minaur in 2 set: Italia è in finale

L’Italia è in finale di Coppa Davis per il secondo anno di fila e domani dalle 16 affronterà l’Olanda a Malaga: gli azzurri hanno battuto 2-0 l’Australia grazie con il punto decisivo arrivato da Jannik Sinner che ha battuto 6-3, 6-4 Alex de Minaur.

In precedenza Marco Berrettini si era imposto in rimonta su Thanasi Kokkinakis per 6-7, 6-3, 7-5.

All’azzurro numero uno del mondo è bastata un’ora e 27 minuti per avere ragione di De Minaur, il numero 9 del ranking che è tra le sue vittime preferite: per la nona volta in nove incontri il 25enne di Sydney, pur disputando una buona partita, si è dovuto arrendere a Sinner contro cui in carriera ha vinto appena due set.

Sulla superficie molto veloce del Palacio de Deportes Josè Marìa Martìn Carpena di Malaga, Sinner è partito subito forte: con un break al secondo gioco. Nel terzo gioco arriva il contro break di De Minaur ma al sesto game l’azzurro strappa di nuovo il servizio e poi si aggiudica il set 6-3. Più equilibrato il secondo set in cui De Minaur tiene sempre il servizio fino al 4-4. Nel nono game, però, il numero uno del mondo fa valere la sua superiorità e alla terza palla break rompe l’inerzia e si prende il game con un lungolinea vincente. Sul 5-4 un piccolo brivido sul 15-30 ma poi Sinner chiude set e partita regalando agli azzurri la finale che può valere l’insalatiera bis.