Coppa Davis: Italia-Argentina 2-1 con la vittoria di Sinner e Berrettini, gli azzurri in semifinale

L’Italia è in semifinale di Coppa Davis, grazie al successo del doppio azzurro composto da Jannik Sinner e Matteo Berrettini per 6-4 7-5 sugli argentini Gonzalez-Molteni, che ha dato agli azzurri la vittoria per 2-1 nel quarto con l’Albiceleste. Sabato in semifinale l’Italia affronterà l’Australia.

«Ho lavorato tutto l’anno per essere qui, e giocare con il giocatore più forte del mondo ti mette un pò di pressione e allo stesso tempo è bellissimo, perché so che posso contare su di lui. Non è mai facile scendere in campo sull'1-1 e abbiamo fatto un bellissimo doppio, contro due specialisti. Sono molto contento. Ma dobbiamo ricordarci che questo è solo il primo passo, abbiamo strada da fare». Così Matteo Berrettini ha commentato la vittoria in doppio, in coppia con Jannik Sinner, contro l’Argentina in Coppa Davis, che ha portato l'Italia in semifinale.