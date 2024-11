Tennis, la Spagna s'inchina a Rafa Nadal nel giorno dell'addio

Una grande foto di Rafael Nadal sull’intera prima pagina accompagnata da centinaia di ‘gracias!’ è il tributo riservato oggi da Marca all’addio della leggenda del tennis ieri nel Palacio de los Deportes di Malaga, dopo la sconfitta per 2-1 della Spagna contro l’Olanda nei quarti di finale della Coppa Davis. Il tennista di Manacor ha detto definitivamente addio al tennis professionale, dopo 20 anni di carriera, 22 titoli di Grande Slam e 92 in totale, oltre a cinque Coppe Davis e 209 settimane come numero 1 del mondo.

Come Marca, anche AS dedica l’intera copertina a Nadal con il titolo ‘E’ stato un onorè e le dichiarazioni del tennista al termine dell’ultimo match, fra lacrime e saluti. «Non mi sono stancato del tennis, è che il mio corpo non vuole giocare», le parole del tennista, al quale il mondo dello sport globale rende oggi onore. «Eterno», l’unico aggettivo che campeggia sulla prima pagina di El Mundo Deportivo su una foto del saluto finale al pubblico di Malaga. Lo stesso qualificativo scelto da Sport.