Nations League, azzurri in campo a marzo per i quarti di finale

Archiviata la fase a gironi con la sconfitta di stasera a Milano contro la Francia (1-3), l’Italia di Spalletti tornerà in campo in primavera per i quarti di finale di Nations League, in programma fra il 20 e il 23 marzo. Il 22 novembre è previsto il sorteggio a Nyon: le quattro vincitrici dei gironi di Lega A sono designate come teste di serie e inserite nell’urna 1 e verranno accoppiate alle seconde classificate, con l’unica restrizione che non possono essere sorteggiate insieme nazionali che si sono già affrontate nei gironi. A seguire anche il sorteggio della Final Four che si disputerà dal 4 all’8 giugno.