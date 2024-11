«Ha scritto un’altra pagina storica per il tennis italiano»

Jannik Sinner è diventato il primo italiano a vincere le Atp Finals, il torneo che mette di fronte gli otto migliori tennisti dell’anno. A Torino l’azzurro ha stabilito altri due record: è il primo giocatore nato negli anni 2000 (è del 2001) a vincere le Finals e il primo a farlo senza perdere un set dal 1986, quando vi riuscì Ivan Lendl. Inoltre è solo il secondo a trionfare giocando in casa dopo Andy Murray nel 2016. Il primatista delle Atp Finals resta Novak Djokovic a quota sette, seguito da Federer (6), Sampras e Lendl

«Tutto fantastico - ha detto Sinner al termine della finale -. È stata un’ottima settimana. È qualcosa di speciale vincere in casa davanti al proprio pubblico, che è veramente incredibile. Sono contento di come ho gestito tutto e felice di condividere questo successo con i tifosi italiani».

Le reazioni non si sono fatte attende a cominciare dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ringraziato sui social il tennista italiano numero uno al mondo: «Complimenti a Jannik Sinner che, con la vittoria alle ATP Finals di Torino e concludendo la stagione al primo posto in classifica, scrive un’altra pagina storica per il tennis italiano. Un trionfo che premia talento, dedizione e passione. Grazie!».