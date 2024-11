Atp Finals, Sinner batte anche Medvedev in 2 set: va in semifinale da primo nel suo girone

Jannik Sinner vince anche la terza partita del girone Nastase e chiude a punteggio pieno nelle Atp Finals di Torino. Troppo forte il tennista azzurro per Daniil Medvedev che esce sconfitto 6-3 6-4 in un’ora e 13 minuti di gioco.

Con questo risultato Sinner si qualifica per le semifinali come primo del suo girone mentre Taylor Fritz che oggi ha battuto de Minour è secondo. Il primo set è partito sul filo dell’equilibrio: servizi

spesso vincenti o quantomeno determinanti per la conquista del punto, da una parte e dall’altra. Al sesto game Sinner ha avuto due palle break ma Medvedev ha recuperato e portato a casa il gioco. All’ottavo game però il miracolo non gli è riuscito e, sotto 0-40 (dopo tre errori non provocati), ha dovuto cedere il passo. Per Sinner è stato facile aggiudicarsi il set, punteggio 6-3 in 32 minuti.

Nel secondo set la musica è stata la stessa, almeno all’inizio. Sinner ha alzato il ritmo, le sue palle si sono infilate nella difesa del russo come un coltello nel burro. Al terzo game è arrivato il break e l’azzurro ha messo la testa avanti. Quando la partita sembrava essersi incanalata in un binario favorevole a Sinner, è arrivato il controbreak, favorito da un doppio errore di diritto del numero 1 del mondo. Dal possibile 4-2 si è passati così al 3-3. Medvedev ha ripreso fiducia, le sue palle hanno spesso spolverato le righe. Ma al nono game il russo ha ricominciato a collezionare errori ed è stato di nuovo break. Senza storia l’ultimo gioco, chiuso con l'ennesimo errore del tennista di Mosca. Il match è durato un’ora e 12 minuti.