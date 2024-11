Atp Finals, Sinner batte Fritz ed è più vicino alle semifinali

Jannik Sinner vince anche la seconda gara del suo gruppo regolando un ottimo Taylor Fritz con un doppio 6-4 e consolidando la sua leadership nel girone.

L’altoatesino, numero uno al mondo, dopo aver battuto all’esordio l’australiano Alex De Minaur, nel secondo match ha avuto la meglio sul 27enne americano Taylor Fritz.

Sul veloce dell’Inalpi Arena, il tennista azzurro ha piegato l’avversario, numero 5 del ranking, in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 dopo 1h40' di gioco. Adesso sulla strada di Sinner, nel terzo match della serie, ci sarà Daniil Medvedev che oggi ha battuto 6-2 6-4 Alex de Minaur.

«E' stata una partita difficile, lui ha servito molto bene. Io oggi potevo servire meglio, ma da fondo campo abbiamo giocato bene entrambi. Siamo più vicini alla semifinale che era il primo obiettivo di questa settimana. Questa era un’altra occasione per me per far vedere un ottimo livello. Con Daniil (Medevdev) sarà un’altra partita difficile dopodomani». Lo dice Jannik Sinner dopo aver vinto la seconda partita alle Atp Finals di Torino contro Taylor Fritz.