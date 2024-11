Il grande capitano Del Piero compie 50 anni: è il quarto miglior marcatore di tutti i tempi

Alessandro Del Piero compie 50 anni. «Grande capitano, auguri per i tuoi 50 anni. Immenso giocatore in campo, uomo di spessore nella vita. Ad maiora!».

Lo scrive sui social il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, festeggiando i 50 anni di Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, la squadra del cuore del segretario di Forza Italia.

Alessandro Del Piero (Conegliano, 9 novembre 1974) è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Con la nazionale italiana è diventato campione del mondo nel 2006. Soprannominato Pinturicchio da Gianni Agnelli, è considerato come uno dei migliori giocatori italiani di tutti i tempi, nonché tra i più forti al mondo della propria generazione.

Capitano della Juventus dal 2001 al 2012, con il club torinese ha vinto numerosi trofei a livello nazionale e internazionale, segnando in tutte le competizioni a cui ha partecipato e stabilendo i primati societari di reti (290) e presenze (705). Inoltre è al decimo posto per reti segnate in Serie A (188), a pari merito con Alberto Gilardino e Giuseppe Signori.