Tennis, Wta Finals: Errani-Paolini eliminate nel doppio

Eliminata in singolare, Jasmine Paolini esce di scena anche in doppio con Sara Errani alle Wta Finals di Riyadh. Le campionesse olimpiche, quarte favorite del seeding, sul veloce indoor della King Saud University Sports Arena della città saudita cedono nella decisiva sfida contro la taiwanese Hao Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova, settime teste di serie, che si impongono 3-6 7-6(3) 11-9 e conquistano così il passaggio del turno col secondo posto nel White Group: se la vedranno per un posto in finale contro la coppia composta da Katerina Siniakova e Taylor Townsend. Non mancano i rimpianti, visto che la 37enne di Massa Lombarda e la 28enne di Bagni di Lucca hanno sprecato un match point nel secondo parziale. Le campionesse olimpiche lasciano le Wta Finals.