MotoGp, in Malesia domina Bagnaia: Martin secondo ad un passo

«Sono andato più volte nella stessa buca che ieri, quando l’ho presa per la prima volta, mi ha fatto uscire. La domenica, in realtà, non è un nostro problema perché senza le sprint sarei nella stessa posizione di Martin. Il sabato faccio fatica ad avere la stessa competitività. Certo che vincere 10 gare in una stagione è qualcosa di incredibile - conferma Davide Tardozzi, team manager Ducati -. La gara di oggi, con 11 sorpassi in due giri, è stato uno spot per la MotoGP e noi stiamo lavorando per la Sprint perché, come bilanciamento della moto, la domenica Pecco si trova meglio».

Il dominio della Ducati viene completato da Bastianini, terzo, ed Alex Marquez quarto: «Non sono contento di come stanno andando le cose - ha affermato Bastianini - perché sembrava guidassi sulle uova. Venerdì siamo partiti alla grande poi in ogni sessione andavamo sempre più piano e non so il perché».