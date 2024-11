MotoGp, Bagnaia cade nella Sprint di Sepang: Martin a un passo dal titolo

Jorge Martin vince la Sprint Race del Gran Premio della Malesia e fa un altro piccolo grande passo verso il suo primo titolo Mondiale in MotoGp, in virtù del pesantissimo zero causato da una caduta di Francesco Bagnaia. Tra i due amici rivali in lotta ora ci sono 29 punti di differenza: domani sarà il primo snodo cruciale nonchè primo match point per lo spagnolo, con l’italiano che non potrà più permettersi ulteriori passi falsi. Secondo posto che oggi va quindi a Marc Marquez, mentre il terzo se lo aggiudica Enea Bastianini. Martin come al solito compie una grande partenza e alla prima curva balza subito in testa scavalcando Bagnaia, costretto ad inseguire braccato da Marc Marquez. Il colpo di scena, probabilmente il più grande di tutta la stagione, arriva già nel corso del terzo giro quando l’azzurro campione del mondo in carica scivola in terra e si estromette dalla lotta. Martinator così ha strada libera per fuggire, Marquez gli fa da scudiero a debita distanza mentre nel frattempo Bastianini sale in zona podio. Prima della linea del traguardo non succede praticamente più nulla, così Martin vince senza grandi patemi.