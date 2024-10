Moto Gp Australia, alle pre-qualifiche Marquez davanti a tutti

Il duello è sempre tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, ma a Phillip Island dove nessuno dei due rivali per il titolo MotoGp ha mai vinto a fare da giudice potrebbe essere Marc Marquez. Lo spagnolo è stato il più veloce nelle pre qualifiche del Gp d’Australia, unica sessione di test del venerdì disputata causa la cancellazione della Fp1 per la pioggia. Il pilota del team Ducati-Gresini, su pista asciutta ma con asfalto freddo, ha preceduto il fratello e compagno di squadra Alex Marquez e Marco Bezzecchi (Ducati VR46), mentre Martin e Bagnaia hanno fatto segnare rispettivamente il quarto e il quinto tempo, con una top five tutta 'Desmosedicì. Bagnaia si è detto tranquillo perchè «siamo tutti molto simili, anche con Martin. Su questo tracciato è difficile fare la differenza e nessuno la sta facendo, andando più forte».

L'italiano nel quart'ultimo fine settimana del mondiale spera di rosicchiare qualcuno dei 10 punti di svantaggio sul Martin, che si è preso un paio di spaventi - prima cadendo per evitare Fabio Quartararo e poi rischiando grosso per un coniglio che ha attraversato la pista - ma ha detto di aver ritrovato fiducia dopo un inizio difficile. «Ho usato sempre la prima moto (la Gp24, mentre Bagnaia è passato alla GP23, ndr) che era quella che preferivo, così ho acquisito più fiducia e mi sono ritrovato nelle prime posizioni. Sto solo cercando di fare del mio meglio e stiamo lavorando in quella direzione».