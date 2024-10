Nations League: poker Italia, 4-1 a Israele

Italia batte Israele 4-1 nella quarta giornata di Nations League. I gol nel primo tempo di Retegui al 41' su rigore, nel secondo tempo al 9' di Di Lorenzo, al 21' di Abu Fani, al 27' di Frattesi, al 34' di Di Lorenzo.

Debutto in azzurro per Daniel Maldini, entrato al 74' della sfida a Udine tra Italia e Israele. Si tratta di un record: mai nella storia della nazionale italiana si erano avvicendate ben tre generazioni della stessa famiglia. Da nonno Cesare, 14 presenze in azzurro (oltre a una lunga e vittoriosa carriera nel Milan), con la partecipazione anche al mondiale del '62, a papà Paolo, leggenda rossonera e del calcio italiano, per 14 anni in nazionale di cui è stato anche capitano, protagonista in ben 4 mondiali e 3 europei. Ora tocca al 23enne Daniel, duttile centrocampista-attaccante del Monza. In tribuna a Udine inquadrati i genitori ad applaudire e riprendere l’ingresso in campo del figlio.